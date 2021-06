Vrouw die in eerste coronagolf door dochter uit verpleeghuis werd gehaald, moet nu tegen wil verhuizen

Terug in het nieuws Inge haalde haar dementeren­de moeder uit het verpleeg­huis vanwege corona: ‘Ik zou het zo weer doen’

23 december EINDHOVEN - Toen corona uitbrak in het verpleeghuis nam Inge Rathje haar dementerende moeder tien weken in huis. Een bijzondere tijd brak aan. De twee rooiden het samen. En toen ging het toch bijna fout met Ria. Niet door corona, maar door een lelijke val eenmaal terug in het verpleeghuis.