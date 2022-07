Vrouw getaserd die verward gedrag vertoonde en zichzelf verwondde in Eindhovens park

Hapertse hondenhan­de­laar vangt bot over ‘zwarte lijst’, want die is terecht nog niet vernietigd vindt rechter

DEN HAAG/HAPERT – Een ‘zwarte lijst’ met malafide hondenhandelaren is terecht nog niet vernietigd, zo heeft de Raad van State bepaald. Want het is lastig een rechtszaak te voeren als een deel van het dossier er niet meer is. Hans Castelijns uit Hapert vindt dat hij ten onrechte op die lijst staat.

23 juli