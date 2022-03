Vrouw gewond door botsing tussen vrachtwagen en auto op de A2, traumahelikopter landt op snelweg

Zorginstel­lin­gen nog steeds in crisis: ‘We hebben een structu­reel personeels­te­kort’

HAPERT - Het verzuim onder het zorgpersoneel is zo groot, dat de zorginstellingen in de regio nog midden in een crisis zitten. Terwijl aan alle beperkingen inmiddels een einde is gekomen en de maatschappij helemaal los gaat, moeten alle zeilen worden bijgezet om nog genoeg zorg te kunnen bieden. ,,Het is alle hens aan dek.”

21 maart