Vrouwen met endometriose lopen twee keer zo hoge kans op kanker, blijkt uit onderzoek Cathrien

Veel vrouwen lijden jarenlang elke maand hevige pijn door endometriose. Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat de diagnose wordt gesteld . Bij endometriose is weefsel wat lijkt op het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder terechtgekomen op of in bijvoorbeeld de eierstokken of het buikvlies. Bij adenomyose komt dit baarmoederslijmvliesachtige weefsel voor in de spierlaag van de baarmoeder.

Goedaardige aandoeningen

Ze vervolgt: ,,Mijn deel van het onderzoek is afgerond maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn. We gaan nu kijken, op basis van het endometrioseweefsel wat bij deze vrouwen is afgenomen, of we hier patronen in kunnen ontdekken. Het is nog niet goed mogelijk om te screenen op eierstokkanker. Daarom focussen wij ons op preventie van kanker bij hoog risico groepen. Het zou fantastisch zijn als we kunnen voorspellen welke vrouwen met endometriose of adenomyose een hoog risico lopen op het ontwikkelen van kanker, zodat we ze kunnen behandelen en kanker voorkomen wordt.”