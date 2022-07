Vuilniswagen in brand in Eindhoven

Groep mindervali­den over Park Hilaria: ‘In Eindhoven nog veel te winnen’

EINDHOVEN - Hellingplanken die te kort of te steil zijn of helemaal ontbreken. Invalidentoiletten die slecht zijn aangegeven en attracties die helemaal onbereikbaar zijn. Een groep mindervalide Eindhovenaren is niet te spreken over de toegankelijkheid van Park Hilaria.

28 juli