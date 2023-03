Vuurwerkshow of lichtshow? Eindhoven vraagt inwoners naar voorkeur voor jaarwisseling

update Groep van 40 asielzoe­kers uit Someren tijdelijk naar Novotel in Eindhoven

EINDHOVEN - Een groep van veertig asielzoekers die al diverse keren is verhuisd binnen de regio krijgt vanaf dinsdag tijdelijk onderdak in het Novotel in Eindhoven. De vluchtelingen kunnen daar minimaal een maand blijven en mogelijk nog iets langer.