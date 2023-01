Waalrese Nieuwjaars-slipjacht weer een lust voor het oog

Tikje voor Van Kasteren, mokerslag voor Erik van Loon die het gehad heeft met de Dakar Rally

Lang kon Janus van Kasteren niet nagenieten van zijn allereerste etappezege zaterdag in de Dakar Rally. Een dag later incasseerde de trucker uit Veldhoven een tikje in het klassement. Een veel grotere klap kreeg Erik van Loon te verwerken.

6:30