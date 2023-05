Waarom PSV alweer is gezakt voor de cursus pokeren met clubiconen

met video Ontplofte gasfles vermoede­lijk oorzaak van brand in bestelbus op A67 bij Geldrop, bestuurder naar ziekenhuis

GELDROP - Een ontplofte gasfles is vermoedelijk de oorzaak van de brand in een bestelbus op de A67 bij Geldrop woensdagochtend. De snelweg was als gevolg van de brand een uur lang dicht in beide richtingen.