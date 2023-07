Waarom PSV er nog niet in is geslaagd om een middenvelder en verdediger aan te trekken: Bosz maakt snel nieuwe keuzes

Column Misschien hoopt de provincie wel stilletjes dat we haar vergeten

In Friesland werd het nieuwe coalitieakkoord vorige week in het Fries gepresenteerd door onder andere een gedeputeerde die in een eerder leven haar man vond dankzij Boer Zoekt Vrouw. In Flevoland mag de PVV aanschuiven. En als Gelderland een Amerikaanse staat geweest zou zijn, dan was abortus er dankzij de nieuwe christelijk conservatieve coalitie (BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP) misschien wel per direct afgeschaft.