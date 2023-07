Waarom PSV Stijn Schaars geknipt vindt voor een rol als assistent: oud-international zegt ‘ja’

PSV wil Poolse topbelofte via ‘talenten­pot­je’ inlijven en boekt vorderin­gen, Manchester City jaagt ook

PSV is op dit moment druk bezig om het misschien wel grootste talent van Polen te contracteren. De club boekt vorderingen, want de hoofdpersoon in kwestie ziet zeker brood in de route die de Eindhovenaren hebben voorgesteld. Karol Borys (16) wil komend seizoen uitkomen voor Jong PSV, zoveel is inmiddels duidelijk.