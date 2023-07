Walter Benitez is hartstikke duidelijk over zijn toekomst bij PSV: ‘Ik snap totaal niet waar zo'n verhaal vandaan komt’

PS­V-verdediger Baumgartl stap dichter bij een transfer, die PSV extra mogelijkhe­den geeft

PSV-verdediger Timo Baumgartl is dichter bij een stap naar Schalke 04 dan eerder deze week. De lange stopper van PSV komt zaterdag niet meer in actie tijdens het duel van PSV met FC Augsburg en zit in het Oostenrijkse Irdning op de tribune. PSV is al een aantal dagen in gesprek met de club uit Gelsenkirchen en de onderhandelingen zijn nu in een dusdanig stadium dat Baumgartl niet meer bij de wedstrijdselectie zit.