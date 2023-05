Wandelen langs Astense Aa en naar herdenkingsmonument

Woeste Joey Veerman en familie bedreigd na vertrek Ruud van Nistel­rooij: ‘Het is echt een schijtwe­reld’

Joey Veerman deed na de gewonnen wedstrijd tegen AZ een boekje open over de roerige week van PSV, maar vooral ook die van hemzelf. De middenvelder en zijn familie kregen heftige bedreigingen binnen na het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. Dat is de Volendammer niet in de koude kleren gaan zitten.