Wandeling door Mierlose wijk Luchen; uitleg over waterbergingssysteem

PODCAST Peesjevee-pod­cast: Wordt het nou wel of geen geslaagd seizoen voor PSV?

PSV stevent in de eredivisie af op plek twee, heeft de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal al gewonnen en overwinterde dit seizoen in de Europa League. Hoe dat seizoen te beoordelen? Is het straks geslaagd bij een tweede plek, of toch niet?