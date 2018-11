Wapenstok en pepperspray voor toezichthouders in Brabantse bossen

VIDEO Zandvang Genneper Parken in Eindhoven wordt leeg geschept

11:05 EINDHOVEN - Waterschap de Dommel is deze week gestart met een grootscheepse onderhoudsbeurt van de Vleut, de waterpartij die onderdeel is van het beekje de Tongelreep en gelegen is tussen het Ton Smitspark en het preHistorisch Dorp in Genneper Parken.