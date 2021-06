Was het meer dan verveling? Eindhoven en Den Bosch willen samen onderzoek doen naar oorzaak avondklokrellen

Certifi­caat voor honderdste watermole­naar. ‘Molens vond men vroeger ook horizonver­vui­ling’

17 juni EINDHOVEN - Robert Hoffman is helemaal gek van molens, of ze nu door de wind of het water in beweging worden gezet. Op een windmolen heeft Hoffman zijn sporen al ruimschoots verdiend. Woensdag sleepte hij ook nog eens het certificaat ‘Watermolenaar’ in de wacht. Daarmee is Hoffman nummer 100.