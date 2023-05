Wat een nostalgie! Hier haalde je vroeger een ijsje in Eindhoven

Is ons land echt zo gaaf, en wat kunnen wij bijdragen? Dat staat centraal tijdens bonte avond in Eindhoven

EINDHOVEN - Leven we in een gaaf land? Of de premier daar gelijk in heeft, is te horen tijdens Gaafland in het Parktheater. Het wordt een bonte avond met rap, fotografie, muziek, poëzie en een speech van schrijfster Eva Rovers.