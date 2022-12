Waterschapsbelasting gaat omhoog, maar enorme stijging blijft uit: ‘Flink winst gemaakt met eigen gas’

Winkels in Eindhoven krijgen werkroos­ter nauwelijks rond: ‘De gevolgen zijn groot’

EINDHOVEN - ‘Personeel gezocht’, een bordje met een tekst van die strekking hangt bij meer dan de helft van alle winkels in de Eindhovense binnenstad op de deur. Het tekort aan personeel is zo groot dat winkels de roosters nauwelijks gevuld krijgen. En kiezen voor kwaliteit is er vaak al helemaal niet meer bij.

28 november