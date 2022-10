We hebben het over een mooie voetbalwedstrijd en over vroeger

SINT-OEDENRODE - Vereenzaming is niet nodig, weten ze in Sint-Oedenrode. Senioren die geen indictie hebben voor een dagopvang, brengen hier al twaalf en een half jaar lang, iedere week een gezellige dag door op De Stek.

De koffie geurt en drie dames wachten nog op een metgezel om hun weekbelevenissen door te spreken. Dat is vaste prik. Lenie van Driel (89) telt op haar vingers af wat ze beleefd heeft: een mooie voetbalwedstrijd en afgelopen zondag de Rooise korendag. Mieke Migchels (90) graaft zonder resultaat in haar geheugen. ,,Zó vervelend dat ik zaken vergeet. Ik leg overal briefjes ter herinnering maar nog gaat het dan mis. Wat ik beleefd heb? Vanalles. O nee, dat mag je niet zeggen”, gniffelt ze. ,,Vanalles is kiepenstront zeiden ze vroeger.”

Als het over vroeger gaat is Mieke helder: ,,Ik heb iets gedaan wat niemand durfde. Als jong meisje vloog ik in mijn eentje naar Canada. Naar mijn zussen. Ik maakte instanties wijs dat ik ging immigreren, dan kostte de reis maar een fractie. Maar ik ging tijdelijk want ik wilde hier thuis voor mijn moeke zorgen.”

Vervoer is vaak een probleem

Lenie van Driel bezocht op Odendael een kersttentoonstelling en kwam zo in contact met De Stek. ,,Vier jaar geleden waren er zoveel gegadigden dat ik op de wachtlijst kwam. Ik sla geen maandag over. We kaarten, rummikuppen, zijn creatief bezig, krijgen een warme maaltijd en alle aandacht.”

Dat blijkt als gast Lies van Roosmalen een beetje in paniek raakt. Ze is haar afspraak voor bloedafname vergeten. Vrijwilligster Francien van den Akker lost het op.

Carla Scheepens belt intussen naar Betsie, een vaste gast van De Stek. ,,Mevrouw heeft niet afgemeld maar is al een half uur te laat. Dan rinkelt bij mij een alarmbel.” Wat blijkt? De oude dame wacht nog steeds op haar bestelde taxi. Volgens de vrijwilligster is vervoer vaker een probleem. ,,Als oude mensen lang moeten wachten, dan hoeft het niet meer. Dan haken ze af.“

Huiskamer voor zelfstandige ouderen

De Stek is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor indicatie dagopvang. Patty Brullemans coördinator bij Welzijn De Meierij: ,,Onze huiskamer is maandag, dinsdag en donderdag open van 10.00 tot 16.00 uur. We ontvangen zelfstandig wonende ouderen die graag anderen ontmoeten. Ook voor partners of familie is onze huiskamer een goede oplossing. Dan hebben ze even tijd voor zichzelf. Ze weten dat vrijwilligers zorgen voor een fijne daginvulling.”

Woensdag komen de drie groepen en de vrijwilligers bijeen voor de viering van het koperen jubileum. ,,We hebben momenteel meer vrijwilligers dan gasten”, zegt Carla Scheepens. ,,De reden? Wellicht corona of onbekendheid.” En ze nodigt haar gasten uit om De Stek te promoten. Mieke Migchels heeft haar eigen verklaring: ,,Mensen worden zó oud dat ze minder behoefte hebben aan contact. Ze houden van rust.”