‘We zijn vóór droge voeten. Ja, duh, wie niet?’: de zin en onzin van de waterschapsverkiezingen uitgelegd

VAN DE LEZERWoensdag mogen we twee keer stemmen. Naast het nieuwe bestuur van de provincie, kiezen we ook de mensen die aan het roer van de waterschappen komen. Vandaag in onze nieuwe rubriek De Drie Wijzen uit het Zuidoosten: wat is de zin of onzin van de waterschapsverkiezing?

Jan van Bakel, hydroloog en adviseur van waterschappen. Geboren en getogen in Deurne.

,,Ik vind die verkiezingen niks. Wat waterschappen doen is heel erg technisch en ze worden ook aangestuurd door wetgeving. Met de verkiezingen is het allemaal te politiek geworden. Als politieke partij heb je geen verstand van water. Om een voorbeeld te noemen: politici zeggen bijvoorbeeld: de grondwaterstand moet omhoog. Terug naar het niveau van de jaren vijftig omdat de natuur natter moet worden. Daaruit blijkt al dat ze er geen verstand van hebben.

Quote Je gaat Schiphol ook niet opheffen omdat het ooit een polder was Jan van Bakel

Dit zou op veel plekken bijvoorbeeld betekenen dat boeren tot en met half mei hun land niet op kunnen. Je gaat Schiphol ook niet opheffen omdat het weer een polder moet worden. Er is een reden dat de belangrijkste dijken onder de Rijksoverheid vallen. Ze hebben een budget van drie miljard en daar kun je niet aankomen. Dat is uit de politiek gehaald en dat is maar goed ook. Politici kunnen niet beslissen over wel of geen dijk en hoe hoog die mag worden. Dit zou voor de taken van de waterschappen ook moeten gaan gelden.”

Volledig scherm Jan van Bakel, hydroloog uit Deurne © privébezit

Lambert Verheijen, voormalig dijkgraaf waterschap Aa en Maas. Geboren en getogen in Eindhoven.

,,Het is een goede vraag wat de zin en onzin is. Voor iemand die achter een dijk woont ligt het belang van een waterschap vanwege de directe gevaren van bijvoorbeeld een overstroming veel meer voor de hand dan wanneer je in een flat in Helmond woont. Toch hebben de taken van de waterschappen voor iedereen gevolgen. Kijk alleen maar naar je wc. Wat gebeurt er als je doorspoelt? Hoe gaan we om met het hergebruiken van water? Hoe gaan we op een vernieuwende manier medicijnresten en plastics uit dat water halen? Verschillende politieke partijen hebben hier verschillende oplossingen voor.

Quote We moeten beter opgewassen zijn tegen extremen, zoals droogte en overstro­min­gen Lambert Verheijen

Ik ben een voorstander van de verkiezingen. Mensen betalen belasting en dus moeten ze invloed hebben op het bestuur. Ik vind het zeker niet alleen maar een technische organisatie en het is ook niet mijn ervaring dat gekozen bestuursleden niet begrijpen hoe zaken werken. Het zijn pure politici, ze verdiepen zich in hun dossiers net als gemeenteraadsleden of Statenleden. Er zijn veel discussies over wat beslissingen betekenen voor inwoners van Zuidoost-Brabant en alle betrokken partijen in de Brainport-regio. Als een waterschap geen politieke component zou hebben, zou het een geïsoleerde instantie zijn, zoals je nu een beetje ziet bij omgevingsdiensten. Er zou dan minder interactie met inwoners en hun wensen zijn. Je moet ook een luisterend oor bieden, niet alleen uitvoerend bezig zijn. Zeker nu we maatregelen moeten nemen die verder gaan dan we eerder dachten. We moeten beter opgewassen zijn tegen extremen, zoals droogte en overstromingen.”

Volledig scherm Lambert Verheijen, vlak voor zijn afscheid als dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. © copyright Marc Bolsius

Theo Dersjant. Journalist, deed onderzoek en schreef een boek over waterschappen, voormalig docent FHJ Tilburg

,,Ik ga zelf niet stemmen. Een veelgehoord argument vóór het houden van verkiezingen is dat er belastingen worden geïnd en dat er daarom dus verantwoording moet worden afgelegd aan burgers. In theorie is dit een goed punt, maar in de praktijk niet. Er werken heel aardige mensen, merkte ik tijdens mijn onderzoek bij Waterschap Rivierenland, maar de toegevoegde waarde van de gekozen bestuursleden vind ik nihil.

Quote Iedereen is het altijd met elkaar eens. Dat komt omdat de dossiers technisch zijn Theo Dersjant

Om te beginnen: de opkomst. Die is 51%, maar zou 23% zijn als het niet gekoppeld was aan Provinciale Staten. Dan: de geborgde zetels die in het bestuur automatisch gereserveerd zijn voor natuurclubs en boeren. Voorheen waren er ook nog geborgde zetels voor bedrijven, dat is sinds dit jaar afgeschaft. Maar toch is het een raar fenomeen. Ook de afspiegeling van de samenleving is ver te zoeken in de besturen. Er zijn de afgelopen tien jaar wel iets meer vrouwen bijgekomen, maar het zijn voornamelijk blanke oudere mannen. Een belangrijk punt vind ik verder dat er nauwelijks debat is. Iedereen is het altijd met elkaar eens. Dat komt omdat de dossiers technisch zijn. Het is een organisatie die drijft op ingenieurs. Politici hebben er helemaal geen verstand van, dus er ontstaan ook geen discussies.

Niet zichtbaar

Daarnaast zijn ze totaal niet zichtbaar. Het is een naar binnen gekeerd bestuur en na de verkiezingen is het vier jaar muisstil. Ook wordt er door niemand teruggeblikt op wat de partijen de afgelopen jaren gedaan hebben. Ik zie daar een taak voor de media.

Als ik de lezers een advies zou moeten geven, dan is het: ga op zoek naar de kandidaat waar je het ‘t meeste mee eens bent en die wél concreet kan zijn. iemand die geen lege dozen-slogans de wereld in slingert. ‘We zijn vóór droge voeten. We zijn voor robuuste dijken. We zijn voor bloemrijke dijken.’ Daar kan allemaal niemand tegen zijn.”

Volledig scherm Theo Dersjant. © William Hoogteyling

