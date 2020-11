Weer gedoe bij Bijenkorf met gehandicapte vrouw: ‘Ik ga die winkel nooit meer binnen’

Terwijl veel Sinter­klaas­hui­zen sluiten gaat Eindhoven­se Steentjes­kerk wél corona­proof open

21 november EINDHOVEN - Veel sinterklaashuizen in de regio besloten door de strenge coronaregels een jaartje over te slaan. Maar het Sinterklaashuis in de Eindhovense Steentjeskerk ging zaterdag wel open voor publiek. Met diverse maatregelen zoals strakke tijdsloten, gescheiden looppaden, jongere Pieten en een spatscherm voor Sinterklaas.