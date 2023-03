Wéér onderzoek naar vrachtwagenverbod in Waalre-dorp? ‘We hoeven het alleen maar uit te voeren’

Sensoren van NXP in geitenmaag vertellen boer hoe gezond zijn vee is

EINDHOVEN – Dankzij een inwendige sensoren nauwkeurig voorspellen wanneer een drachtig paard gaat bevallen. Of weten wanneer een geit eenzaam is. Het Eindhovense NXP deed onderzoek naar het nut van chips in de veesector.