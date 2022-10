Weesfietsen blijven een probleem bij station Best; gemeente scherpt beleid aan

BEST - ‘Weesfietsen’ houden te vaak te lang kostbare plekken bezet in de fietsenstalling bij station Best. Dat stelt de gemeente, die het beleid aanscherpt om het makkelijker te maken de rijwielen op te laten ruimen.

Officieel is het in Best nu alleen verboden om een fiets onbeheerd ‘buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan’ en om verwaarloosde rijwielen op de weg te parkeren.

Met een (vooral juridische) toevoeging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt dat aangescherpt. ,,Er wordt aan het college van B en W de bevoegdheid gegeven om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om langer dan een bepaalde termijn fietsen te laten staan. Zo’n plaats is dan de stationsfietsenstalling”, stelt een woordvoerder.

Best denkt aan een vaste termijn van veertien dagen, waarna weesfietsen op last van de gemeente kunnen worden opgeruimd. Al staat dat nog niet vast. ,,We moeten dat nog verder bekijken. En in vakanties kunnen we een uitzondering op de termijn maken.”

‘Aanhoudend probleem’ ondanks acties

In en rondom de fietsenstalling vinden al geruime tijd zogeheten fietsopruimacties plaats. Na een aankondiging krijgen eigenaren dan nog de kans hun fiets op te halen.

Hoeveel weesfietsen er per jaar worden aangetroffen bij het Bestse station, is niet bekend. ,,De omvang van het probleem is niet in cijfers uit te drukken”, aldus de gemeente, die wel spreek van een ‘aanhoudend probleem’. ,,De ruimte in de stalling wordt bezet door fietsen die hier geruime tijd staan zonder opgehaald of gebruikt te worden. Hierdoor worden meer rijwielen buiten gestald wat voor overlast kan zorgen.”