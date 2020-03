Weinig interesse in handgel van ‘coronakraam’ op de Woenselse Markt

Arrestatie­team valt woning in Eindhoven binnen: vuurwapen­ge­vaar­lij­ke Bergeijke­naar op de vlucht

13:48 EINDHOVEN - Een arrestatieteam is zaterdagmiddag rond 13.00 uur een woning aan de Keverberg in Eindhoven binnengevallen. Een vuurwapengevaarlijke man zou zich daar schuilhouden en onder meer zijn ex bedreigen. De verdachte werd echter niet aangetroffen en is voortvluchtig.