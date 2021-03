Wel betaald, geen Playstation: Mediamarkt neemt te veel orders aan

Verwarde Eindho­venaar wilde agenten in brand steken maar eist zelf zes miljard dollar

19 maart DEN BOSCH - Of de rechter even haar mond kan houden. Vanaf zijn videoscherm gooit de verdachte een emmer verwijten de zaal in. Hij wordt voor het lapje gehouden, zit onschuldig vast. En niet voor het eerst: hij heeft een schadeclaim omdat hem 32 jaar van zijn leven is ontnomen. Zes miljard dollar wil hij hebben, en een euro. En dan beent hij weg.