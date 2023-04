Wel een hek, geen werkzaamheden: fietspaden en stoepen vaak onnodig lang geblokkeerd in Eindhoven

‘Evacué met schotwond in been afgevoerd’, 100 mensen in tankvlieg­tuig aangekomen in Eindhoven na vlucht uit Soedan

EINDHOVEN - Zo’n honderd evacués uit Soedan zijn met een vliegtuig vanuit Jordanië geland in Eindhoven. Aan boord van het toestel waren Nederlanders en mensen uit andere landen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van de passagiers heeft een schotwond in het been.