Welk gezelschap poseert er in 1979 bij ’t Speelhuis in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Ruim dertig mannen en vrouwen gaan op de foto in het centrum van Helmond. Maken deze mensen in de herfst van 1979 een uitstapje naar Helmond om het bijzondere theater ’t Speelhuis en de kubuswoningen te bekijken of zijn het Helmonders die deze markante plek hebben uitgekozen voor een groepsfoto met collega’s of vrienden?

De fotograaf heeft het over een ‘groepsportret aan de achterzijde van theater ’t Speelhuis. Buro Oosting, 02-11-1979’. Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto? Wie weet iets over Buro Oosting of kan iets vertellen over de foto? Laat het ons weten via helmond@ed.nl

Jozef van den Broek

Volledig scherm Een ritje te paard met de politie. © Jozef van den Broek

Na het werk bij Vlisco naar de politiepaarden kijken

In de herfst van 1975 zijn er in de buurt van het kasteel allerlei demonstraties van de politie. Henriëtte Keunen-Bisseling en Gerlies Bruininx- Bisseling herkennen hun vader op de foto. Het is die man rechts.

,,De man met de sigaret in de mond die naar de paarden kijkt is onze overleden vader Jan Bisseling uit Mierlo. Hij was een echte paardenliefhebber en hij werkte destijds bij Vlisco in Helmond. Het verbaast ons dan ook niet dat hij aan het kijken was bij deze paarden.”

Jan Bisseling was drukker van stoffen bij Vlisco. Hij werkte in ploegendiensten. De dochters denken dat hij voor of na een werkdag deze demonstratie van de politie bezocht. De textielfabriek staat vlakbij het kasteel.

Bisseling had zelf geen paarden, maar was een groot liefhebber van de dieren. ,,Hij was een zoon van een boer in Duiven. Daar is zijn liefhebberij voor paarden is ontstaan. Hij kon goed omgaan met paard en wagen. Hij mende wel eens het paard met huifkar op feestjes van zijn kleinkinderen”, vertellen zijn dochters.

Volgens de dochters was Jan Bisseling ook elk jaar te vinden op de Fokpaardendag in Lierop. Die wordt van oudsher aan het eind van de zomer gehouden, op kermismaandag. Deelnemers, vooral boeren, kunnen elkaar laten zien wie de beste fokpaarden had. Daarnaast is het een waar volksfeest.

,,Wij als dochters hebben die passie voor paarden niet meegekregen, maar zijn drie kleindochters en drie achterkleindochters hebben wel. Zij reden of rijden paard.”