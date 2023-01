Werk Stratumseind gaat volgende fase in, maar niet tijdens carnaval

Amerikaan­se zorgwaak­hond FDA voert kwaliteits­in­spec­ties uit bij Philips in Best

BEST - De Amerikaanse zorgwaakhond FDA heeft de afgelopen dagen bij Philips in Best inspecties uitgevoerd. Het onderzoek door vertegenwoordigers van de toezichthouder in de Verenigde Staten spitst zich toe op het kwaliteitsproces.

9:03