Werk voor cold case-team na Nicole: Ook deze moorden op jonge vrouwen in Brabant schokten samenleving

EINDHOVEN - Nu de zaak rond Nicole van den Hurk is afgerond, wachten er in Nederland nog eens 1500 onopgeloste cold cases. Daar zitten ook onopgeloste moorden op andere meisjes of jonge vrouwen in Brabant tussen. En ook deze moorden schokten de samenleving hevig:

Volledig scherm Wies Hensen. © Nvt Wies Hensen (32) -30 augustus 1989 - Budel/Dommelen

Haar lichaam ligt naakt in een greppel bij een landweg in Dommelen waar alleen bestemmingsverkeer mag komen. Het is woensdagmorgen 30 augustus 1989 als de dan 32-jarige Wies Hensen uit Budel wordt gevonden. Ze is om het leven gekomen door verstikking. Wies, een bekende verschijning in het Budelse uitgaansleven, is de avond ervoor te vinden op de kermis in het dorp, waar ze voor het laatst gezien is in het bijzijn van een aantal mannen. Na ruim twee maanden wordt er een viertal aangehouden: twee mannen blijven langer vast zitten maar er is onvoldoende bewijs om hen te vervolgen.

Volledig scherm Annouscka Weezenbeek © Politie Oost-Brabant Annouschka Weezenbeek (15) - 22 januari 1990 - Budel-Dorplein

Ze gaat nog even een brief posten en rijdt daarna door naar een vriendinnetje. Met die boodschap trekt Annouschka Weezenbeek (15) op 22 januari 1990 thuis in Budel-Dorplein de deur achter zich dicht. Maar bij het huis van haar vriendinnetje komt ze nooit aan. Nog dezelfde avond vinden haar ouders haar fiets, een dag later haar jas. Ze verdwijnt op een maandag en wordt ook gevonden op een maandag. Precies drie weken later stuit een schipper in de Zuid-Willemsvaart bij Weert op haar lichaam. Twee keer wordt dezelfde verdachte opgepakt, een man wie Annouschka weleens stiekem afsprak. Maar beide keren is er ook onvoldoende bewijs om hem te vervolgen.

Volledig scherm Het meisje van Teteringen © Politie Oost-Brabant ‘Meisje van Teteringen’ - 25 december 1990 - Teteringen (Breda)

Ze werd gevonden op eerste kerstdag 1990: gewikkeld in een deken en een tapijt, als vuil gedumpt in de bossen. Het ‘Meisje van Teteringen’ heet ze ook wel. Vernoemd naar de Bredase wijk waar ze werd gevonden. Haar naam is niet bekend, haar leeftijd evenmin. Ze wordt geschat tussen de 15 en 18 jaar en heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk. De littekens op haar lichaam vertellen een gruwelijk verhaal. Er zijn peuken op haar uitgedrukt, ze heeft wekenlang vastgebonden gezeten en ze was ondervoed. Ze is letterlijk doodgehongerd. Sporen wezen onder andere naar een Marokkaanse familie in Antwerpen, maar tot een oplossing van de zaak kwam het nog niet.

Volledig scherm Gerrie Schellekens © Politie Oost-Brabant Gerrie Schellekens (24) - 3 juni 1991 - Eindhoven

Het centraal station in Eindhoven is de plek waar Gerrie Schellekens (24) op de avond van 3 juni voor het laatst levend wordt gezien. Ze is vlak daarvoor op bezoek geweest bij een vriendin aan de Offenbachlaan in de Eindhovense wijk Gestel. De twee eten samen een broodje waarna Gerrie in een snackbar aan de Karel de Grotelaan met haar moeder belt. Ze is over een uurtje thuis. Ze komt alleen nooit thuis. De volgende dag wordt haar handtas gevonden op een hondentrainveld aan de Anthony Fokkerweg. Het duurt dan nog een maand voor haar lichaam op 9 juli wordt gevonden in een bosje aan de Mr Hasseltweg in Vessem. Ze blijkt doodgeslagen. Er is nooit een serieuze verdachte in beeld. De politie zoekt wel nog altijd naar ene Toon. Daar zou Gerrie een paar dagen na haar vermissing een afspraakje mee hebben.

Volledig scherm Mariette Peters © x Mariëtte Peters (26) - 24 december 1992 - Sint Hubert

Opnieuw een drama met kerst. Nooit wordt er in het kleine Sint-Hubert een gruwelijker misdrijf gepleegd dan op 24 december 1992. Daags voor de feestdagen wordt de vier maanden zwangere Mariëtte Peters gewurgd. Het is haar man die haar dood vindt in bed. Hij is eerder die nacht rond half vier van huis is vertrokken voor zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Als hij thuiskomt blijkt de benedenverdieping overhoop gehaald en ligt de ruit van de voordeur aan diggelen. De politie vermoedt dat het gaat om een uit de hand gelopen inbraak en denkt aan Oost-Europese bendes die in die jaren actief zijn op het platteland. Verdachten komen er nooit in beeld.

Volledig scherm Jessica de Roij © politie Jessica de Roij (28) - 20 juni 1994 - Helmond

Buren van Jessica de Roij (28) klagen eind juni 1994 over stank uit haar woning. Medewerkers van de woningstichting gaan daarom op donderdag 30 juni haar flat aan de Jupiterlaan in Helmond binnen. Daar vinden ze 'Jecca', zoals vrienden haar vaak noemen. Ze ligt op de vloer in de hal met haar huissleutels in de hand. Iemand doodde haar, waarschijnlijk een dag of tien eerder, met grof geweld. Er wordt anderhalve week later een man aangehouden met wie Jecca een relatie had en die haar nog geregeld zag. Maar tot een veroordeling komt het nooit. Na een dikke maand wordt de man vanwege gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Volledig scherm Cold Cade dossier Manon Seijkens © politie Manon Seijkens (8) - 10 augustus 1995 - Helmond

Manon Seijkens is pas acht jaar oud als ze op 10 augustus 1995 niet terugkomt van het buiten spelen. De Helmondse zou thuis frietjes gaan eten samen met haar moeder, maar zoals wel vaker is Manon niet op tijd thuis. Als haar moeder haar niet kan vinden, zet de politie nog dezelfde avond een helikopter in en zoekt heel de buurt mee. Pas dik een half jaar later, op carnavalszaterdag, wordt haar lichaam gevonden op 500 meter van haar huis. Ze is misbruikt en vermoord. Er worden achtereenvolgens drie verdachten opgepakt. De laatste, een dan 27-jarige junk, wordt veroordeeld voor 15 jaar cel. In hoger beroep wordt hij echter vrijgesproken.

Volledig scherm Ine Wijnen. © Nvt Ine Wijnen (39) - 20 augustus 1999 - Eindhoven

Ine Wijnen (39) is schoonmaakster en bezorgster van reclamefolders. Ze wordt op 20 augustus 1999 dood gevonden in haar appartement aan de Johannes Buijslaan. Half naakt en vastgebonden op bed. De Eindhovense is seksueel misbruikt en gewurgd. Er ligt in de flat een visitekaartje van kunstschilder Martijn de W., met wie Ine kort een relatie heeft gehad. Hij is ook meteen de belangrijkste verdachte. In 2001 wordt hij veroordeeld voor twintig jaar cel, maar het gerechtshof spreekt hem daar twee jaar later weer van vrij. Alle sporen die van hem werden gevonden in de buurt van Ine zouden immers ook verklaard kunnen worden door hun eerdere relatie.

Volledig scherm Marielle Markgraaff. © Privéfoto familie Markgraaff Mariëlle Markgraaff (37) - 22 februari 2016- Helmond

Mariëlle Markgraaff laat maandagavond 22 februari nog even de hond uit vlakbij het woonwagenkampje aan de Bakelsedijk. Vanwege haar scheiding logeert ze daar samen met haar twee dochters bij haar moeder. Rond tien uur ’s avonds wordt de Helmondse iets verderop zwaargewond gevonden op een fietspad langs de Bakelsedijk. Nog voordat een ambulance haar naar het ziekenhuis kan brengen, overlijdt ze aan de verwondingen aan haar hoofd. Twee maanden later zit er met Dennis S. wel een paar dagen een verdachte vast, maar hij kan uiteindelijk niet met de dood van Mariëlle in verband worden gebracht.