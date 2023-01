Werkleerbedrijf de Mortel: Studenten zorgen voor reuring in de wijk

Het zijn de eindpresentaties van zeventwintig studenten van elf verschillende opleidingen van Summa en Fontys samen die vorige week zijn gepresenteerd. De studenten hebben gewerkt aan elf projecten in de wijk in samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties en zorgprofessionals.

Zij zijn aangesloten bij bestaande maatschappelijke projecten of hebben nieuwe initiatieven opgezet. De werkgroep van Isabel en Teun zijn een huiswerkgroep gestart met Dynamo Jeugdwerk en een open inloop voor jongeren. Verena en Bo hebben gekeken hoe de dagbesteding vanuit Zorgroep Archipel voor meer verbinding in de wijk kan zorgen en meer naamsbekendheid. Robin is actief binnen de dagbesteding.

Studenten van alle jaargangen

De professionele werkplaats de Mortel bestaat nu zo’n anderhalf jaar in wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier. Studenten van alle jaargangen zijn vertegenwoordigd. Onderzoek doen binnen één leerbedrijf is niet nieuw. Werkbedrijf de Mortel gaat verder. De samenwerking tussen Fontys en Summa studenten binnen het netwerk in de wijk, maakt het een uniek concept. Dit gebeurt op drie plekken: Son en Breugel, Tongelre en de Achtse Barrier.

,,We brengen de praktijk dichterbij en bundelen meer disciplines bij elkaar. Iedere opleiding communcatie, ICT of Social Work kijkt met een andere invalshoek en heeft een andere benadering van de vragen van bewoners en opdrachten van professionals”, aldus Jaron Schnitzer programmamanager bij Fontys.

Voor Isabel was het even wennen. ,,Je bent het zo gewend om op school te werken. Nu werk je in de omgeving met meerdere groepen. Dat biedt meer perspectief en kennis.”

‘Leuk om onder de mensen te zijn’

,,Het is leuk om onder de mensen te zijn. Ook de zorgprofessionals staan er voor open. Projecten kunnen ook samenwerken bijvoorbeeld met de vraag ‘hoe krijg je meer vrijwilligers’ aldus Verena.

En de continuïteit? ,,We zijn niet hier om personeel te leveren, maar we vullen aan. Wij houden contact en kijken waar de behoefte ligt. We zetten nieuwe studenten in of starten een nieuw project”, legt Frans de Mil, verbinder vanuit Fontys, uit. Samen met zijn collega Coen Berg van ‘Summa in de buurt’ zorgen zij voor de contacten in de wijk. Berg: ,,Wij maken ook de matches welke studenten we koppelen aan welk onderzoek en uitvoering.”

Corina Martin is contactpersoon vanuit zorgprofessionals. Zij vindt de studenten een enorme meerwaarde hebben. ,,Zijn doen onderzoeken naar de behoeftes van de bewoners. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ik hoor veel positieve geluiden.”