Werkzaamheden bij een Helmondse straat die er niet meer is, wie weet meer?

HELMOND - Bouwvakkers zijn bezig met werkzaamheden in Helmond op deze foto uit 1978. Het gaat om de doorgang naar Zonnehof, vanuit de Coovelsstraat. Een naam die inmiddels niet meer op de plattegrond terug te vinden is. De Coovelsstraat werd na de grote renovatie van de binnenstad Alphonse Stallaertstraat.

Wie herkent één van de mannen op deze foto of zichzelf? Wie woonde er destijds daar in de straat of in de woning boven de boog? We horen het graag.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers zoekt het ED de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Bob Grijpstra wordt gepresenteerd als stadsprins van Helmond in 1979. © Jozef van den Broek

Ben was niet Ben, maar toch Briek en wel de zesde

Er gaat soms wel eens iets mis in de overlevering. Bij deze foto meldde het archief dat ze was gemaakt in 1971 bij de presentatie van prins Ben I van de Keiebijters. Nog uit de tijd dat de Helmondse stadsprins geen Briek heette. Maar Bob Grijpstra komt met een heel andere uitleg. Het gaat hier wel degelijk om een Briek, meldt hij. Briek de zesde.

Grijpstra kan het weten. ,,Tja, Prins Briek VI, dat laat zich raden, was ikzelf. De foto is van 20 januari 1979.” Hij heeft er goede herinneringen aan. Sinds die tijd bewaart Grijpstra alles wat over de Keiebijters gaat. Het is al een heel archief geworden, zegt hij daar zelf van. De oud-prins weet ook de namen op te noemen van de anderen op deze foto.

Dansmarieke ziet zichzelf terug

Meer lezers herkenden de mensen die bij deze plechtigheid een rol speelden. Net als Bob Grijpstra zag Klaartje Majoor-Koolen zichzelf terug. Zij is het middelste dansmarieke.

Anita Vettorazzi meldt dat de man op voorgrond met de scepter (de ceremoniemeester ) haar vader Theo van Leipsig is, de bekende bloemenman die in 2021 overleed. De man daarnaast, op de rug gezien, is Jacques Ottenheijm, weet Willemien Steegmans-Roxs.

Marieke Bouwman-Pijnenburg ontdekte haar neef Eric Domensino bij de prinsengarde. ‘De middelste van de drie met de hoge hoeden. Hij overleed in 1989.’

Leon van Lierop

De fotograaf op de foto is Leon van Lierop. ‘Mijn overleden vader (1942-1993)’, aldus Dick van Lierop. Leon was de zoon van Jo van Lierop (1923-2016), de ‘moeder’ van het Helmondse carnaval die door de Keiebijters liefkozend ‘Tante Jo’ werd genoemd. De naam van Jo komt nog terug in ‘Keijologische Hogeschool’, het evenement op carnavalsvrijdag.

Verder staan op de foto Hein Ottenheijm (zoon van Jacques) van de Raad van Elf, helemaal links. De grootvorst, die de microfoon aan Briek VI geeft, is Coen van Dijk. De meest linkse van de prinsengarde is Tony Swinkels. Over de rechtse van de drie, naast dus Eric Domensino, kwamen twee namen binnen: Joep Jaspers of Henry Corstens. Het linkse dansmarieke is Evianne Praasterink, de meest rechtse (half op de foto) zou Monique Merkelbach zijn.

,,En tussen mij en de grootvorst zie je nog net een stukje van Keiebijters-voorzitter Mient-Jan Praasterink’’, besluit Grijpstra.