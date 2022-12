‘Wet die de Eindhovense hightechsector moet beschermen schrikt investeerders juist af’

Studenten beëindigen bezetting bestuurska­mer TU Eindhoven: ‘We vieren dit als een overwin­ning’

EINDHOVEN - Aan de bezetting van een bestuurskamer in het hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is na ruim een week een eind gekomen. Studenten die actievoeren voor het klimaat zijn tevreden nadat het bestuur een nieuwe verklaring heeft opgesteld over de banden met de fossiele industrie.

13:55