Wethouder Eindhoven bemiddelt in twee woningbouwplannen om verdere vertraging te voorkomen

Grote stroomsto­ring rondom PS­V-stadion Eindhoven opgelost

EINDHOVEN - In Eindhoven is vrijdagmiddag rond 14.55 uur een grote stroomstoring ontstaan. Daardoor kwamen 2326 adressen in de omgeving van het PSV-stadion zonder stroom te zitten. Rond 15.48 uur was de storing opgelost, meldt Enexis.

13 mei