Wethouder Eindhoven: regio kan 17.000 woningen extra bouwen ín dorpen; ‘weilanden en groen rond dorpen kunnen we sparen’

Hij gaf antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Rutger Rauws. Die partij wil niet dat er groen of buitengebied opgeofferd wordt om de benodigde 17.000 woningen extra te bouwen. Volgens Torunoglu hoeft dat ook niet. ,,We hebben in de Omgevingsagenda 2021 afspraken gemaakt in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Daarin is bepaald dat ook de kernen in de Peel en de Kempen bouwen binnen bestaande bebouwing en niet in nieuwe groengebieden. Dat doen de gemeenten in het stedelijk gebied niet en dat geldt ook voor alle 21 gemeenten”, aldus de Eindhovense wethouder.