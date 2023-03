Wethouder Marc Jeucken stapt op in Geldrop-Mierlo: ‘Steun en vertrouwen afgenomen’

GELDROP-MIERLO - Wethouder in Geldrop-Mierlo Marc Jeucken stapt op. De bestuurder, verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimte, is per 4 april weg.

Dat schrijft Jeucken in een ontslagbrief die zaterdagochtend naar burgemeester Jos van Bree is gestuurd. Jeucken zegt dat een gebrek aan steun en vertrouwen in hem als wethouder, en de ‘permanente druk’ die daardoor ontstaat, de reden is voor zijn ontslag.

‘Als gevoelsmens raakt me dat enorm en voel ik permanente druk op mijn functioneren’, schrijft Jeucken. ‘Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Deze druk heeft zijn weerslag op mijn gezondheid.’ De bestuurder zegt al maandenlang klem te zitten tussen wensen uit de gemeenteraad en de mogelijkheden om die wensen snel uit te voeren.

Quote Het continue gevoel niet geheel aan de verwachtin­gen te kunnen voldoen, breekt me op. Het is tijd om iets anders te gaan doen Marc Jeucken, wethouder economie, werk en inkomen, bouwen en wonen in Geldrop-Mierlo

‘Het continue gevoel niet geheel aan de verwachtingen te kunnen voldoen, breekt me op. Het is tijd om iets anders te gaan doen.’ De raadsvergadering van 3 april zal de laatste zijn met Jeucken als wethouder. De komende weken gebruikt hij om zaken over te dragen. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

Negen jaar wethouder

Jeucken is geboren en getogen in Geldrop. Hij is wethouder sinds 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2021 deed Jeucken mee als lijsttrekker voor het CDA. De christendemocraten behielden toen hun vijf zetels in de gemeenteraad.