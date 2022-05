Wie ben je, wat wil je en wat ga je doen? 1,2 miljoen euro voor alternatief onderwijs bij Fontys

Aanhang FC Eindhoven maakt zich op voor play­off-kra­ker; ‘Als je ook magere tijden hebt meegemaakt, geniet je extra van succes’

EINDHOVEN/VALKENSWAARD - FC Eindhoven maakt zich op voor de cruciale playoffwedstrijd tegen ADO, zaterdagmiddag in een uitverkocht Jan Louwers-stadion. In huize Van den Bos stroomt al generaties blauw-wit bloed door de aderen. ,,We zijn er in goede en slechte tijden.”

21 mei