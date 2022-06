Wie biedt er op een B 25 Mitchell Top Flite bommenwerper? Modelbouwwinkel gaat online verder

Geert van Elten

Eindhoven Dertig jaar lang was de winkel Verspaget Modelbouw aan de Frederiklaan een begrip voor de liefhebbers van het bouwen op de vierkante millimeter. Bijna al die tijd had Leo Verspaget daarnaast een webshop. Nu heeft hij de winkel gesloten, maar online gaat de verkoop door. In de garage en achterliggende schuur bij zijn woonhuis aan de Strijpsestraat is het vol. Erg vol. Overal staan dozen met voorraden en in de tuin ligt een enorme berg van wat kartonnen dozen waren. Verspaget heeft de winkel leeggehaald, vandaar.

Ouderlijk huis

De afgelopen twee jaar was het druk. ,,Veel ondernemers zagen de omzet dalen vanwege corona, maar ik zag meer klanten komen, zowel in de winkel als via de website”, zegt Verspaget (57). ,,Mijn zus Beppie hielp mee in de winkel. Zij overleed in mei vorig jaar. Moeder, onze steun en toeverlaat thuis, in december. Een andere zus stopte er ook mee. In mijn eentje kon ik niet én de winkel openhouden én de webshop.” Hij woont nog steeds in het ouderlijk huis, waar zijn ouders ooit een winkel hadden in huishoudelijke artikelen en cadeaus. Na het overlijden van zijn vader kreeg hij als 17-jarige ontheffing om de zaak over te mogen nemen.

In die tijd kende hij het modelbouwen: hij zette radiografisch bestuurde vliegtuigen in elkaar en was lid van de Eindhovense Luchtvaart Club in Oirschot. ,,Clubleden vroegen me of ik als winkelier niet gemakkelijk onderdelen kon bestellen. Zo is het begonnen en na een paar jaar ben ik gestopt met huishoudelijke artikelen en heb ik de winkel aan de Frederiklaan geopend.”

Drones zijn populair

Modelbouw, dat was ooit een doosje met plastic Airfix onderdelen, een kleine tube lijm en minuscule stickertjes. Voor 1,45 gulden was je het hele weekend bezig om een straaljager of marinekruiser te bouwen. Met Faller bouwde je huisjes voor bij de modelspoorbaan. Verspaget verkoopt ze nog steeds, maar moet het nu vooral hebben van radiografisch bestuurbare vliegtuigen en dito boten en auto’s. ,,Drones zijn ook populair. Maar ik merk dat kopers niet altijd weten wat ze denken te gaan kopen. Dan verwachten ze dat een drone de weg naar je balkon op zeven hoog gemakkelijk terugvindt in plaats van drie etages lager te pletter te vliegen. Ik wil hen geen illusie verkopen.”

Twee modellen uit zijn winkel zijn te groot om op te slaan. Het gaat om een Raptor 90 SE & A 109 Power Augusta helicopter en een B 25 Mitchell Top Flite bommenwerper, de laatste met een spanwijdte van 2,5 meter. Verspaget wil ze bij opbod verkopen via zijn website verspaget.nl. De opbrengst gaat naar de stichting Ximena’s Vlinder, die zich inzet voor zelfmoordpreventie. Dat bieden wordt wel even puzzelen, de website is toe aan een flinke renovatie. ,,Daar wordt aan gewerkt”, belooft de ondernemer. Net als aan het op orde brengen van de vooraad. ,,Straks zal ik nog zo’n zes uur per dag aan het werk zijn, verwacht ik.” Daarna kan hij zich uitleven met het uitbouwen van het dorpje bij het stationnetje op zijn modelspoorbaan.