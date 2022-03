Wie danste met wie op het galadiner van Sociëteit Amicitia in Eindhoven?

EINDHOVEN - Een galadiner bij sociëteit Amicitia in Eindhoven. De foto is gemaakt in de periode 1955 tot 1965. Wie weet wie er op de foto staan en wat de aanleiding was voor dit diner? Ook andere verhalen of anekdotes over de sociëteit zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Commandant Gerarts neemt de beker in ontvangst van burgemeester C.J.M.A. van Rooy © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Een vat benzine dat in de smeulende kolen lag of een gastank die op exploderen stond. Zomaar enkele calamiteiten waarvoor korpsen uit de hele regio een oplossing moesten bedenken tijdens de brandweerwedstrijden in 1957. Georganiseerd door de Eindhovense brandweer en liefst 45 korpsen streden mee om de prijzen.

Haar eigen vader

Op de foto neemt Commandant Geraerts de eerste prijs van de klasse C in ontvangst. Zijn dochter Mieke van Korven - Geraerts herkende haar inmiddels overleden vader meteen. ,,De foto is nog van voor mijn geboorte maar ik kan me zijn werk als brandweerman nog goed herinneren.”

Niet zo vreemd want de meldtelefoon van de brandweer van Hoogeloon hing bij Geraerts in huis. ,,Zo'n zwarte bakelieten telefoon met ernaast een rode knop voor de sirene. Ze hingen in de goei kamer achter een gordijntje en als de telefoon ging, kwamen we allemaal in actie. Mijn broer pakte zijn fiets, ik zijn laarzen en mijn zus zijn overall.”

Als eerste bij de brand

,,Pas als papa op de fiets zat, mocht mijn moeder op de rode knop drukken. Dan ging de sirene af bij de meisjesschool aan de Kerkstraat. Zo wist het hele dorp dat er ergens brand was en konden de brandweermannen in actie komen. Mijn vader zat dan al op de fiets en zo was hij zeker de eerste op de kazerne.”

Ook Van Korven zelf vond het altijd spannend als de meldtelefoon ging. De verleiding om als kind een keer op de rode knop van de sirene te drukken heeft ze altijd kunnen weerstaan. ,,We wisten dat het niet mocht en dan deed je dat ook niet. De knop hing bovendien zo hoog dat ik een trapje nodig had gehad.”

Pakje sigaretten

Het korps van Hoogeloon was dus een van de winnaars van de brandweerwedstrijden in 1957. Het korps van Oirschot was minder fortuinlijk, zo blijkt uit een krantenverslag van de wedstrijden. Ze verschenen met gloednieuw materiaal bij een ‘brand’ in een pensionaat maar de commandant die pas een paar dagen het bevel voerde, zag een slachtoffer in de torenkamer over het hoofd. De jongen die het slachtoffer speelde, schreeuwde een kwartier lang om hulp maar werd niet gehoord. De beloning, een pakje sigaretten, had de jongeman dus wel verdiend, zo schrijft het Eindhovens Dagblad een dag later.

