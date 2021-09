Wie is de snelste stepper van Eindhoven?

EINDHOVEN - Op het Urban Sportpark in Drents Dorp streden steppers en bmx-ers in de zomer om de snelste tijd bij de Pump ’n speed-competitie van Dynamo Jeugdwerk. De winnaars maken hun rondjes voortaan op een gloednieuwe step of BMX-fiets.

Behendig bestuurt een jongen zijn step woensdagavond over de bultige baan van het Urban Sportpark. Sinds het sportpark in Drents Dorp in juli open ging, is het dringen op de pumptrackbaan, een verharde crossbaan vol bulten en bochten. Zeker op dinsdag en woensdag, als Mark Kierkels namens Dynamo Jeugdwerk aanwezig is met stopwatch de toptijden te noteren.

Voor 2 euro mag iedereen tot 16 jaar meedoen aan de Pump ’n Speed-competitie, die half augustus van start ging. De stepper en bmx-er die woensdagavond de snelste tijd achter zijn of haar naam heeft, gaat naar huis op een gloednieuwe step of fiets. Onderweg bijtrappen of steppen is verboden, vaart maak je door pompende bewegingen met je armen en benen. Door zich bij elke bult extra naar de grond te drukken, vliegen ze vanzelf over de baan.

Quote Er is echt al een vaste groep die elkaar hier opzoekt Mark Kierkels, Dynamo Jeugdwerk

Pim Daans (13) pompte misschien vorige keer wel iets te fanatiek. Hij vloog niet alleen over de baan maar ook uit de bocht. Hij laat zijn geschaafde elleboog en schouder zien, maar is niet van plan het vandaag rustiger aan te doen. staat namelijk tweede, op 1 seconde achter de nr 1, die er vandaag ook is. ,,Ik zie al bijna de hele zomer dezelfde gezichten”, zegt Kierkels. ,,Er is echt al een vaste groep die elkaar hier opzoekt.” Hij merkt de laatste jaren bij de jeugd een verschuiving van traditionele verenigingssporten naar urban sports. ,,In plaats van onder voetbal gaan ze nu vaker skaten, steppen of freerunnen. Mooi is dat dit nu allemaal samenkomt op het nieuwe Urban Sportpark.” Pump ‘n Speed gaat volgens hem om meer dan een nieuwe fiets of step winnen. ,,Het is ook om een groepsgevoel te creëren. Dat ze voelen dat dit hun baan is en anderen aanspreken die rommel maken of tegen de richting ingaan.”

Maar vanavond draait het toch echt maar om een ding: de snelste tijd. Iedere paar minuten klampen kinderen Kierkels aan voor de andere tijden. ,,Het ligt dicht bij elkaar.” Dan meldt Tom le Compte (16), de huidige nr 1, zich voor zijn rondje. Hij begon twee jaar geleden met stuntsteppen, waarbij het draait om de trucjes. Nu zijn vaste stepspot op Strijp-S dicht is voor verbouwing, is hij vaak hier te vinden. ,,Mijn tactiek is om de juiste snelheid te maken zodat ik 2 bulten in eens kan pakken.” Hij vliegt over de baan en verbreekt zijn toptijd. Daarmee mag Tom zich de snelste stepper van de stad noemen. Als Area51 dadelijk weer open is, wil hij beide disciplines combineren. Hij heeft nu ieder geval twee steps.