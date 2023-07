Wie tapte in 1982 de biertjes in het nieuwe clubhuis van de hockeyclub in Heeze?

Glaskunst­werk in voormalig Phi­lips-hoofdkan­toor Eindhoven door ‘foutje’ in gruzelemen­ten: ‘Dit is echt ontzettend knullig’

EINDHOVEN - Drie Eindhovense erfgoedstichtingen zijn zeer ontsteld over een bijzonder glaskunstwerk dat deze week is gesneuveld bij werkzaamheden in het voormalig Philips-hoofdkantoor aan de Boschdijk. ,,Dit is echt dood- en doodzonde.”