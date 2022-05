Wie waren in 1957 de eerste leerlingen van de nieuwe HBS in Woensel?

EINDHOVEN - Een nieuwe HBS in Woensel. Het is 1957 als de school wordt ingezegend. Een paar houten noodlokalen, meer lijkt het niet te zijn. Wie kent het verhaal achter deze foto of kreeg er zelfs nog les? Alle informatie is welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto's

Een grote klant maar die stelde dan ook strikte voorwaarden. Met 7up haalde Limonadefabriek Winters uit Maarheeze in de jaren vijftig een bekende naam binnen. De verkoop van deze frisdrank moest wel op de Amerikaanse wijze geregeld worden.

Volledig scherm Twee vrachtauto's vol 7up in Maarheeze © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Op de foto staan medewerkers van Winters voor twee vrachtauto's vol met de nieuwe frisdrank. Net als in Amerika waren zij het gezicht van het merk en verantwoordelijk voor zowel de bezorging als de verkoop. Vooraf waren ondernemers van horeca en detailhandel al lichtjes bewerkt door een vertegenwoordiger. Bij interesse werd er een vrachtauto vol 7up hun kant op gestuurd.

Klanten verleiden

De verkoper-chauffeurs hadden een speciale training gehad, droegen 7up-uniforms en hun trucks waren beschilderd in 7up-kleuren. Bij de eerste kennismaking mochten ondernemers de nieuwe, voor Nederland nog volstrekt onbekende, frisdrank proeven en kregen ze tips over hoe klanten te verleiden. Vervolgens werd de 7up op gezette tijden en langs vaste routes door het hele land geleverd.

Limonadefabriek Winters is ontstaan uit een dorpsbrouwerij die in 1797 werd opgericht. Sinds 1918 is het officieel een limonadefabriek. In eerste instantie gericht op de productie van gazeuses die niet veel meer waren dan een mengsel van water, suikersiroop en citroenzuur. Pas in de jaren dertig kregen ze concurrentie van merken zoals Coca Cola.

Plunderingen door Duitsers

Winters produceerde ook alcoholische dranken. In het boek Winters Vult, komt een aardige anekdote voorbij over toenmalig burgemeester Van Schaik. Die sommeerde Winters aan het begin van de Tweede Wereldoorlog om alle alcoholische dranken te lozen. Van Schaik vreesde voor plundering van het bedrijf door de oprukkende Wehrmacht en wilde voorkomen dat Duitse soldaten in beschonken toestand door zijn gemeente zouden razen.

Quote Ik heb inmiddels denk ik zo'n duizend verschil­len­de items. Flesjes, promotiema­te­ri­aal, uniformen, een servies en heel veel foto’s Pascal Reijven, Verzamelaar

Pascal Reijven werkt al 21 jaar voor Refresco waar Winters tegenwoordig onderdeel van is. Vanwege de interessante geschiedenis van het bedrijf, sloeg Reijven ook aan het verzamelen van met name 7up-artikelen. ,,Ik heb inmiddels denk ik zo'n duizend verschillende items. Flesjes, promotiemateriaal, uniformen, een servies en heel veel foto’s. Leuk is ook de collectie bruine 7up-flesjes. Geproduceerd toen groen glas schaars was en daarna weer uit de handel genomen.”

Bedrijfscultuur

Reijven maakte de overgang van Winters naar Refresco nog net mee. ,,Veel oudere werknemers hebben er nog steeds wel een beetje moeite mee want de bedrijfscultuur is natuurlijk veranderd. Leuk om die oude verhalen te horen en soms krijg ik nog aardige dingen voor mijn verzameling.”

Volledig scherm Inzegening van de HBS in Woensel in 1957 © Frans van Mierlo

