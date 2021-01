Wilde achtervolging met ‘levensgevaarlijke capriolen’ resulteert in crash en aanhouding in Eindhoven

Video Inenting tegen corona in Eindhoven nog wat bescheiden gestart: ‘En nu zo snel mogelijk opschalen’

15 januari EINDHOVEN - De eerste vaccinaties tegen corona zijn vrijdagochtend gezet in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven-zuid. Maar heel snel gaat het nog niet. Per dag kunnen in de immense hal nog maar 400 tot 450 personen worden ingeënt.