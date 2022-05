Wim Helsen gaat in Eindhoven op zoek naar de clou van het leven

‘Neem je mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap!’ De borden die in Vlaanderen vaak de gehandicaptenplaatsen sieren zijn voor cabaretier Wim Helsen dankbaar materiaal. ,,Ik zou wel eerst willen weten om welke handicap het gaat. Hooikoorts? Of geen armen of benen? En hoe gaat dat dan vervolgens in z’n werk: worden dan mijn armen of benen afgezet?”