Wintermarkt International Women’s Club Eindhoven zorgt voor verbinding

De International Women’s Club Eindhoven (IWCE) houdt deze donderdag voor de 20ste keer de Wintermarkt, ditmaal op Sectie-C. „Het is een begrip bij onze leden en dé plek om originele cadeautjes te kopen voor het decemberseizoen”, aldus voorzitter Heidi Los-Vis.

Lokale ondernemers zijn gevraagd, maar ook de eigen leden verkopen hun creaties. Peet Wessels is kunstenares en biedt haar ‘uniek in de wereld’-schilderijen aan op de Wintermarkt. Wessels: „Ik maak kunst op gerecycled molenzeil. Dit oude zeil heeft 20 tot 25 jaar dienst gedaan op een molen. Ik heb een procedure ontwikkeld om het zeil met olieverf te kunnen beschilderen; delen van het zeil blijven zichtbaar en vormen daarmee een onderdeel van het kunstwerk. Alle werken hebben een verwijzing op de achterkant met informatie van welke molen het zeil afkomstig is. Het is zelfs te vinden met GPS, want veel van mijn werk gaat naar het buitenland en zo kan je de molen toch blijven ‘bezoeken’.”

‘Bijzondere cadeaus gekocht’

Naast de 25 ‘kramen’ is er ook een ‘bake sale’, waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonald-huis in Veldhoven gaat. De zelfgemaakte baksels en de peperkoekhuisjes vinden gretig aftrek bij de bezoekers. Leo is een van hen: „Ik was nog nooit op deze wintermarkt geweest, maar ik ben geslaagd. Ik heb bijzondere cadeaus gekocht. Dit is absoluut voor herhaling vatbaar.”

Amy Shibuya toont in haar 'kraam’ een wel heel interessante manier van cadeaus inpakken: furoshiki. Een eeuwenoude Japanse inpaktechniek waarbij een doek wordt gebruikt in plaats van papier. „Furoshiki gaat terug naar de Nara-periode, bijna 1300 jaar geleden”, aldus Shibuya. ,,Toen had bijna niemand in Japan thuis een bad, er werd gebaden in een badhuis. De kleding werd in een furoshiki gewikkeld en zo opgehangen.”

Het woord furoshiki is een combinatie van het oorspronkelijk gebruik, furo betekent bad en shiki verwijst naar de Nara-periode. Nu worden deze inpakdoeken gebruikt om cadeaus te verpakken of om voedsel en drank te vervoeren. ,,Het zijn prachtige doeken die ook nog eens goed voor het milieu zijn. Je kunt ze blijven gebruiken. Het is wel een beetje oefenen met de verschillende inpaktechnieken, maar als het je lukt, is het een mooi resultaat, een cadeautje in een cadeautje.”

‘Warme deken’

Julie Cumpson is secretaris bij het IWCE: „Het blijft altijd mooi om te zien hoe enthousiast iedereen is. De Wintermarkt is echt een sociaal gebeuren. Samen met Doke Pronk en Dominique Kabel hebben we weer een geslaagd evenement georganiseerd. De wintermarkt zorgt voor een verbinding die voelt als een warme deken.”