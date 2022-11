Winternoodopvang voor daklozen in Eindhoven opent de deuren

Huurders­ver­e­ni­ging Trudo in Woensel West heft zichzelf op; spaargeld naar goed doel

EINDHOVEN - Huurdersvereniging Trudo in Woensel West heft zichzelf op. Er geen animo meer in de buurt voor de vereniging, zegt voorzitter Arie Versfeld. Het is nu aan de leden om een bestemming te vinden voor de spaarpot van 34.000 euro.

14 november