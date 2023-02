Witte wel wa da kost? 5 x tips om te besparen tijdens carnaval in Eindhoven

indebuurt.nlJawel, het is tijd voor een feestje! Met z‘n allen vieren we carnaval in Lampegat. Hartstikke mooi natuurlijk, maar misschien iets minder fijn voor de portemonnee. Met deze vijf tips voorkom je dat je steil achteroverslaat bij het checken van je bankrekening.

Besparen op je pekske

Voor carnaval begonnen is, ben je misschien al meer geld kwijt dan de bedoeling is voor je outfit. Last minute carnavalskostuum nodig? Check eens de lokale kringloopwinkels. Met allerlei tweedehands spulletjes stel je zo je eigen pekske samen. Zo verkoopt Het Goed tweedehands carnavalskostuums. Zin in afwisseling? Ruilen maar! Wissel met je vriendengroep onderling van kostuum en kom vijf dagen lang verrassend uit de hoek.

View this post on Instagram A post shared by Het Goed kringloopwarenhuizen (@hetgoedeindhoven) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weet wat je uitgeeft

Stel je dit scenario voor: je staat bij de bar om een biertje te bestellen en je voelt je pinpas branden in je zak. Eigenlijk wilde je maar 50 euro uitgeven. Dus: thuislaten die pas! Stel van tevoren een budget vast zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Pin bijvoorbeeld een bedrag en geef alleen contant geld uit. Waar je moet zijn? Dit zijn een aantal pinautomaten in de binnenstad:

Piazza 43 Rechtestraat 1 Stratumseind 52 Vestdijk 18

Volledig scherm Carnaval in Eindhoven. © Bea Straver voor indebuurt Eindhoven

Een goed begin is ’t halve werk!

Carnaval en bier: een match made in heaven. Maar hoeveel kost dat eigenlijk? In Eindhoven betaal je 3 tot 3,50 euro voor een pilske. Bij verschillende feesttenten en kroegen scoor je zo’n goudgele rakker. Keilekker, al kunnen de kosten na een paar biertjes flink oplopen. Alvast warm worden? Proef thuis vast of je (Eindhovense) biertje lekker smaakt, bijvoorbeeld tijdens het schminken. Weet je zeker dat je geen miskoop doet op de Markt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tover je stalen ros tevoorschijn

Ook op vervoer valt te besparen. Wist je dat je je fiets op sommige plekken in de binnenstad gratis én bewaakt stalt? Zo heb je geen Bob nodig, betaal je geen benzine- of ov-kosten en kom je veilig thuis na je carnavalsavontuur. Kijk alleen uit dat je niet de Dommel in fietst. Moet lukken. O ja, en in deze fietsenstallingen kun je je stalen ros dus kwijt. Succes!

Rondje geven? Rondje krijgen!

Misschien ben je niet van het rondjes te geven, kan prima. Dan is het slimmer om lekker voor je eigen drankjes te betalen. Nog beter: een drankje ontvangen. Gewoon, zomaar. Carnaval staat in het teken van verbinding en feest, dus voor je het weet maak je nieuwe vrienden. Of je gooit je beste Eindhovense openingszin d’r in: ‘Hee, komde gij vaker op Stratumseind?’ Wanneer je succes hebt, moet je natuurlijk een rondje teruggeven. Wel zo lief.

Volledig scherm Carnaval 2020 in Lampegat. © Bea Straver voor indebuurt Eindhoven

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!