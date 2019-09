Witwasverdachten aangehouden in Best, Liempde en Son en Breugel: beslag gelegd op woning en manege

Eindhoven­se Trudo Weekend­school bestaat 10 jaar

12:39 EINDHOVEN - In 2009 startte woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven met de Trudo Weekendschool; een initiatief om jong talent niet verloren te laten gaan. De school, die sinds 2015 zelfstandig is, viert morgen haar tienjarig bestaan.