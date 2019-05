Woordvoerder Boink over vaccineren kinderen: ‘Regering kijkt onnozel toe hoe er een reëel gezondheidsrisico ontstaat’

AnalyseNiets zo emotioneel als een discussie over het welzijn van ons kroost. Dus gaat het er fel aan toe in het debat over het wel of niet weigeren van niet-gevaccineerde kinderen bij de crèche.

Het land staat op zijn kop als in september vorig jaar vier kinderen verongelukken als de op hol geslagen Stint waarin ze zitten gegrepen wordt door een trein. Opvanginstanties doen het voertuig in de ban en later komt er zelfs een door de regering opgelegd verbod. De veiligheid van de kinderen boven alles. Volkomen terecht natuurlijk en daarom is het des te vreemder dat diezelfde overheid niet ingrijpt nu het aantal ouders dat hun kinderen niet vaccineert gevaarlijke proporties aanneemt. Dat stelt Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (Boink). ,,De uitbraak van ziektes zoals mazelen, bof en rodehond, is weer een reëel gevaar geworden maar er blijven malloten die liever de onzin op social media voor waar aannemen", aldus de voorzitter van Boink.

Veel ouders zijn boos, bleek ook uit een oproep van deze krant. Op de overheid, maar ook op ouders die hun kinderen niet vaccineren. Boos omdat die ouders daarmee ook andermans kinderen in gevaar brengen. Een incidenteel kind dat niet is ingeënt is geen probleem, maar wat als op bijvoorbeeld de kinderopvang meerdere kinderen geen vaccinaties hebben? De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat minimaal 95 procent moet zijn ingeënt om uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen.

Privacy

Of je kind een risico loopt is bovendien nauwelijks te achterhalen. Uit privacy-overwegingen maken opvangorganisaties niet bekend of en welke kinderen hun vaccinaties niet hebben. Ouders zijn zelfs niet verplicht dit te melden. Steeds meer opvangorganisaties nemen het zekere voor het onzekere en weigeren niet-gevaccineerden in stilte.

Jellesma ergert zich al jaren aan de voortdurende discussie terwijl het vaccinatieprogramma volgens hem onomstotelijk werkt. ,,Zonder die vaccinaties waren duizenden kinderen meer gestorven aan de ziektes waartegen ze nu beschermd worden. We waarschuwen al jaren maar de overheid haalt haar schouders er voor op. We steunen massaal vaccinatieprogramma's in derdewereldlanden maar hier kijkt de regering onnozel toe hoe er een reëel gezondheidsrisico ontstaat."

D66 brengt na de zomer een nieuwe wet in stemming die opvangorganisaties de mogelijkheid geeft niet-gevaccineerde kinderen rechtmatig te weigeren. Een goed signaal maar niet de oplossing, waarschuwen deskundigen. Kinderen met en zonder vaccinaties komen elkaar immers ook tegen in bijvoorbeeld de ballenbak van Ikea.

Moedwillig

Het wel of niet vaccineren is blijkbaar een verantwoordelijkheid die je niet bij de ouders zelf kunt neerleggen, stelde de directeur van de Eindhovense opvang de Wonderboom in deze krant. 'Kritische prikkers', zo noemt ze de ouders van haar eigen opvang. Ze denkt dat de vaccinatiegraad er onder de 90 procent ligt en snapt niet hoe ouders hun eigen kinderen en die van anderen moedwillig in gevaar kunnen brengen. Op de oproep van deze krant reageerden 97 ouders, van wie er 11 tegen het weigeren zijn van niet-gevaccineerde kinderen. Lang niet altijd goed geïnformeerd overigens. Zo stellen sommigen dat kinderen geen gevaar lopen als ze hun vaccinaties zelf wel hebben. Ze gaan er aan voorbij dat baby's pas na 14 maanden de inentingen voor mazelen, bof en rodehond hebben gekregen.