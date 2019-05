Woordvoerder burgemeester: ‘Pegida kon hekken verwachten bij demonstratie in Eindhoven’

In overleg met de politie had Jorritsma om veiligheidsredenen besloten tot het plaatsen van de hekken op het parkeerterrein bij de Al Fourqaan moskee aan de Otterstraat. Met de maatregel wilde Jorritsma voorkomen dat de demo uit de hand zou lopen, gelet ook op de tegendemonstratie die door AFA was aangekondigd. ,,Het had geen verrassing hoeven zijn voor Pegida. Bij andere demonstraties, onder meer in Utrecht, werden ook hekken geplaatst”, aldus de woordvoerder.

Pegida werd naar eigen zeggen compleet verrast door de met zwarte zeilen geblindeerde hekken op het plein. In de voorwaarden aan de organisatie waren deze niet expliciet opgenomen, waarop Pegida besloot de actie op de valreep af te blazen. Een demonstratie heeft weinig zin als die niet zichtbaar is voor anderen, vindt organisator Edwin Wagensveld.

Veiligheid

In de voorwaarden waren wel eisen gesteld met betrekking tot geluid: demonstranten mochten niet teveel herrie maken, om te voorkomen dat de gebedsdienst in de nabijgelegen moskee zou worden verstoord. Voor een barbecue werd vanwege mogelijk brandgevaar geen toestemming gegeven en ook werd de bijeenkomst met een half uur ingekort. ,,De maatregelen zijn genomen, onder meer met het oog op de eigen veiligheid van de demonstranten", zegt de woordvoerder van Jorritsma. Zonder de hekken zouden zij volgens hem hoogstwaarschijnlijk oog in oog zijn komen staan met bezoekers van de moskee en tegendemonstranten.

Wagensveld reageert furieus. Volgens hem is het nog nooit eerder voorgekomen dat de demonstranten achter hekken werden gedwongen. ,,Wie dit normaal vindt in een vrij land: demonstreren als apen in een kooitje, heeft een gaatje in zijn hoofd. Ook vraag ik me af wie het probleem zijn, als de gemeente zegt te vrezen voor ónze veiligheid.”

Twee maten

De Pegida-voorman verwijt de burgemeester het meten met twee maten: de demonstranten van Kick out Zwarte Piet werden volgens hem geen strobreed in de weg gelegd, toen zij in november vorig jaar hun demonstratie hielden. Datzelfde geldt volgens hem voor de tegendemonstratie van de anti-fascistische beweging AFA, die maandag wél doorging. Wagensveld kondigt een nieuwe aanvraag voor een protestactie in Eindhoven aan en overweegt naar de rechter te stappen als er opnieuw ‘teveel beperkingen’ worden opgelegd.