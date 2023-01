Yama Saraj leert met zijn start-up in Parijs nog altijd bij: ‘Ik voel me een echte ambassadeur van Eindhoven’

Terug in het Nieuws Oud-raads­lid Kees de Zeeuw mist de politiek geen seconde. ‘Meer vrijheid, vaker in het buitenland en helpen in de bios­coop’

WAALRE/EINDHOVEN - Meer vrijheid, vaker in het buitenland en samen met zijn zoon aan de slag in de Eindhovense bioscoop Lab-1. Oud-raadslid in Waalre Kees de Zeeuw mist zijn raadswerk, waar hij in maart 2022 na ruim achttien jaar mee stopte, eigenlijk geen seconde.

3 januari