Zanger Brian Mandigers (29): ‘Jezelf de eerste keer op de radio horen is een heel aparte ervaring’

Waar kun je beter uitvinden of je kunt zingen dan in een karaokebar? Zanger Brian Mandigers (29) uit Eindhoven was bedrijfsleider in zo’n bar op Stratumseind en ontdekte hier dat hij eigenlijk best een aardige strot heeft. Dat vond zanger Ferry de Lits ook, die hem uitnodigde op Park Hilaria.

Adrie van den Berk zag hem optreden en lijfde hem in bij zijn Berk Music, bekend van onder meer Django Wagner en Snollebollekes. ,,Een eer om hier bij te mogen horen”, zegt Mandigers op het Berk-kantoor in Eindhoven, niet ver van zijn huis in de Achtse Barrier.

Quote Ik test mijn nummers soms uit bij mijn leerlingen. Dan krijg ik altijd een eerlijk oordeel Brian Mandigers aka Brian More

Met een handjevol, samen met Pieter van Schooten geschreven singles trok Mandigers – als zanger Brian More – al de nodige aandacht. Ook stond hij op mooie podia, waaronder Dutch Valley.

Leerkracht op speciaal onderwijs

Daarnaast is hij nog fulltime leerkracht van groep 8 van De Rungraaf, een school voor speciaal onderwijs. ,,Ik test mijn nummers soms uit bij mijn leerlingen. Dan krijg ik altijd een eerlijk oordeel.” En dan is er ook nog een eerste kleine op komst, een meisje. Of hij óók nog blijft voetballen in het eerste van Woenselse Boys, weet hij nog niet. ,,Wordt een bietje druk misschien.”

Volledig scherm Brian Mandigers/Brian More. © Kees Martens/DCI Media

Volgens jouw platenbaas zing je in de ‘Starkoo-stijl’. Wat is dat?

,,Nederlandse popliedjes in een nieuw dancejasje. Niet zozeer de feestkant, meer de pop. Starkoo zit ook bij Berk. Hij is zeker een inspiratiebron, maar ik heb wel m'n eigen stijltje: het ritmische, beetje moombahton erbij, echt 2023. Mijn cover van ‘Als ik je weer zie’ is een mooi voorbeeld. Adrie zegt altijd: ‘Je hebt een lekker rauwe stem voor zo’n jonge gast’.”

Waar ben je nu mee bezig?

,,Ik ben met Marco Leeuwis ( DJ Galaga), een aantal singles aan het opnemen, covers van Nederlandstalige popsongs, waaronder ‘Jij bent zo’ van Jeroen van den Boom, een van mijn favorieten. Het helpt wel als het herkenbaar is, al gooien we er een geheel eigen saus overheen. Het is in de studio vooral veel sparren. Wat werkt wel, wat niet. Welk ritme, welk tempo, doen we er wat bpm bovenop?”

Quote Het zou gaaf zou zijn om in de Effenaar op te treden, al is het de kleine zaal. Liefst met een echte band natuurlijk, in plaats van een muziekband Brian Mandigers

Wat maakt deze regio voor jou aantrekkelijk?

,,Voor mij is het: eenmaal in Eindhoven, altijd in Eindhoven. Het is toch de gemoedelijkheid denk ik. Bij Berk voelt het als een grote familie, en bij de voetbalclub ook. Ik heb de clip van ‘Schuil dan maar bij mij’ niet voor niets opgenomen op Strijp-S. Dat ziet er niet alleen mooi uit, het begint ook een bruisend tweede centrum van Eindhoven te worden. Het is geschreven in die rottige coronatijd, en dat gevoel spreekt er ook uit. Er is ook een link naar mijn school. Sommige ouders zeiden dat ze zich in de tekst herkennen: ‘Als niemand ziet hoe mooi jij bent, en niemand jouw verdriet herkent, schuil dan maar bij mij’.

Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?

,,Het zou tof zijn als mijn muziek meer op de radio zou komen. Ik was al een keer Successchijf op Radio JND, Paradeplaat op Sterren.nl en Hollandse Nieuwe op Radionl. De eerste keer dat je jezelf op de radio hoort is een heel aparte ervaring. Ook zou het heel gaaf zou zijn om in de Effenaar op te treden, al is het de kleine zaal. Optreden in je eigen stad heeft toch iets magisch. Liefst met een echte band natuurlijk, in plaats van een muziekband. Maar dat is echt toekomstmuziek. Voorlopig hou ik het bij zoveel mogelijk muziek maken en zo vaak mogelijk met een vette set knallen op de bühne.”